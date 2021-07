Lille Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur Lille, Nord Gaspachos et soupes froides Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur Lille Catégories d’évènement: Lille

Gaspachos et soupes froides

le mercredi 21 juillet à Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur

le mercredi 21 juillet à Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur

Il n’y a pas de saison pour les soupes! Mais l’été, place aux soupes froides. Colorées, faciles à préparer avec ses enfants, elles ne nécessitent pas grand chose d’autre qu’un bon mixeur et quelques fruits et légumes frais appréciant d’être mélangés. Bon, allez, si, quand même, une jolie consistance veloutée, un trait d’acidité, voir une pointe de piquant ou d’herbacé. Dans cet atelier parents-enfants nous préparerons et dégusterons des soupes froides et gaspachos variés ! Pensez à amener 4 petits bocaux et un tablier.

Inscription sur place en fonction des places disponibles

Ferme Urbaine Gare Saint Sauveur 17 boulevard Jean Baptiste Lebas Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-21T14:30:00 2021-07-21T15:30:00;2021-07-21T16:00:00 2021-07-21T17:00:00

