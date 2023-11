Afronautes Gasoline Palace Saou, 24 novembre 2023, Saou.

Saou,Drôme

Set endiablé afrobeat. Des cuivres, des percussions, des cordes, tout ça mené par un chef d’orchestre. On vous assure de vous faire voyager dans le l’univers de Fela Kuti père de l’Afrobeat..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . .

Gasoline Palace Route de Bourdeaux

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A frenzied Afrobeat set. Brass, percussion, strings, all led by a conductor. We’re sure you’ll be transported to the world of Fela Kuti, father of Afrobeat.

Un frenético conjunto de afrobeat. Metales, percusión, cuerdas, todo dirigido por un director de orquesta. Estamos seguros de que te transportarás al mundo de Fela Kuti, el padre del afrobeat.

Ein wildes Afrobeat-Set. Blechbläser, Percussion, Streicher, alles unter der Leitung eines Dirigenten. Wir garantieren Ihnen eine Reise in die Welt von Fela Kuti, dem Vater des Afrobeats.

