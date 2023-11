GannMor DJ Set Gasoline Palace Saou, 18 novembre 2023, Saou.

Saou,Drôme

Un retour sur la scène d’un enfant du pays. GannMor alias Morgann.Il sera chez nous ce samedi 18 novembre pour célebrer un art qui lui ait cher, le hip hop. Mais attention une soirée spécial rap 100% français. Un exercice plus que difficile.

2023-11-18 19:30:00

Gasoline Palace Route de Bourdeaux

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A return to the stage for a local boy. GannMor, aka Morgann, will be on hand this Saturday, November 18 to celebrate an art form he holds dear: hip hop. But be warned: this is a special 100% French rap evening. A more than difficult exercise

GannMor, alias Morgann, vuelve a los escenarios. GannMor, alias Morgann, estará en la ciudad el sábado 18 de noviembre para celebrar una forma de arte que aprecia mucho: el hip hop. Pero atención, se trata de una noche especial de rap 100% francés. Un ejercicio más que difícil

Ein Kind des Landes kehrt auf die Bühne zurück. GannMor alias Morgann wird am Samstag, den 18. November bei uns sein, um eine Kunst zu zelebrieren, die ihm am Herzen liegt: Hip Hop. Aber Achtung, ein spezieller Abend mit 100% französischem Rap. Eine mehr als schwierige Aufgabe

