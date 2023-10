JOA Koustic Gasoline Palace Saou, 10 novembre 2023, Saou.

Saou,Drôme

Un groupe de potes passionnés de Blues, de Jazz, de Funk et de Pop, ils font revivre le répertoire d’artistes tels que Stevie Wonder, Supertramp, Joss Stone, M, Rita Mitsouko, Aretha Franklin, Prince, Eric Clapton ou Bill Wither….

2023-11-10 20:30:00 fin : 2023-11-10 . .

Gasoline Palace Route de Bourdeaux

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A group of friends with a passion for Blues, Jazz, Funk and Pop, they revive the repertoire of artists such as Stevie Wonder, Supertramp, Joss Stone, M, Rita Mitsouko, Aretha Franklin, Prince, Eric Clapton and Bill Wither…

Un grupo de compañeros apasionados por el Blues, el Jazz, el Funk y el Pop, que reviven el repertorio de artistas como Stevie Wonder, Supertramp, Joss Stone, M, Rita Mitsouko, Aretha Franklin, Prince, Eric Clapton y Bill Wither…

Eine Gruppe von Kumpels, die sich für Blues, Jazz, Funk und Pop begeistern. Sie lassen das Repertoire von Künstlern wie Stevie Wonder, Supertramp, Joss Stone, M, Rita Mitsouko, Aretha Franklin, Prince, Eric Clapton oder Bill Wither wieder aufleben…

Mise à jour le 2023-10-28 par Office de Tourisme du Val de Drôme