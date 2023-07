Théâtre d’impro Gasoline Palace Saou, 20 juillet 2023, Saou.

Saou,Drôme

Cédric FORTIER et Fred SENTIER seront avec nous pour deux représentations.

Des mots, des idées qui fusent dans la salle, Cédric et Fred seront la pour les « choper » au vol et vous les interpréter à leurs manières, un vrai voyage….

Gasoline Palace Route de Bourdeaux

Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Cédric FORTIER and Fred SENTIER will be with us for two performances.

Cédric and Fred will be on hand to catch the words and ideas that fly around the room and interpret them for you in their own unique way… a true voyage…

Cédric FORTIER y Fred SENTIER nos acompañarán en dos representaciones.

Cédric y Fred se encargarán de captar las palabras y las ideas que vuelen por la sala e interpretarlas para usted a su manera: un auténtico viaje…

Cédric FORTIER und Fred SENTIER werden für zwei Aufführungen bei uns sein.

Cédric und Fred sind da, um die Worte und Ideen, die in den Saal fließen, aufzugreifen und sie auf ihre Weise zu interpretieren, eine wahre Reise…

