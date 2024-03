Gasolina Trio Latté Marseille, samedi 23 mars 2024.

Gasolina Trio ♫FORRO♫ Samedi 23 mars, 21h30 Latté 8€

Embarquement immédiat au Brésil avec le bal de la Gasolina, là où l’accordeon, les instruments typiques (zabumba, cavaquinho, pandeiro) et les chants font balancer les corps.

Au fil du concert, le duo vous invite à la danse avec ses chansons en français, portugais, et aussi en occitan. Gasolina mélange musiques traditionnelles et créations, qui parlent des trois musiciens et de leurs trajectoires, dont la trame se développe autour du bal forró et occitan.

Mais c’est quoi le Forrò ?

C’est une musique traditionnelle et une danse qui l’accompagne, issue de la région du nordeste brésilien.

Cette danse festive s’est mélangée en France dans les années 90 à la musique occitane et a aujourd’hui toute sa place dans les fêtes et bals de l’hexagone.

Le bal se transcende au rythme des xotes, baiãos, et arrasta-pés, grâce à l’énergie complice du trio !

Pour les écouter :

https://www.youtube.com/watch?v=T_M5fgQ0RnU

https://www.youtube.com/watch?v=au-3f-Qsts0

PAF : 8 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (sur www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20).

INFO & RESA TABLES : sur www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20

