Une rétrospective inédite du peintre historique et controversé Gérard Gasiorowski : 35 ans après la mort de l’artiste (en 1986) et plus de 10 ans après sa dernière exposition monographique à la Fondation Maeght, découvrez ou redécouvrez l’incroyable contemporanéité de cette œuvre peu montrée, peu étudiée et méconnue des jeunes artistes. **VERNISSAGE le samedi 14 mai à partir de 19h** NAVETTE depuis Paris pour le vernissage, reservation [ici](https://www.helloasso.com/associations/le-shed-centre-d-art-contemporain-de-normandie/evenements/vernissage-navette-depuis-paris) – **EXPOSITION du 14 mai au 17 juillet 2022** OUVERTURE tous les jours, de 14h à 18h et sur rendez-vous

