Gary LUCAS "Tribute to Jeff Buckley" Sunset & Sunside, 3 juin 2022, Paris.

Le vendredi 03 juin 2022

de 20h30 à 22h30

payant

Une célébration de leur partenariat créatif et de leur étroite amitié, qui a abouti à leurs célèbres hymnes co-écrits “Grace” et “Mojo Pin”, les deux premières chansons de l’album “Grace” de Jeff, vendu à 2 millions d’exemplaires. Gary donne un regard candide, de près et personnel sur sa collaboration parfois tumultueuse avec Jeff Buckley qui a abouti à plus d’une douzaine de chansons et de reprises, dont beaucoup figuraient sur leur album de premiers travaux “Songs to No One”.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

