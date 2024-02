GARY CLARK JR. SALLE PLEYEL Paris, mardi 2 juillet 2024.

Ancré dans la grande tradition du Great American Songbook, Gary Clark Jr. apparaît au 21è siècle comme un messie du rock’n’roll ; un virtuose du blues qui mélange reggae, punk, R&B, hip-hop et soul, refaçonnant le genre pour notre époque. Il vit dans cet univers depuis son enfance au Texas et s’est fait connaître aux yeux du monde en 2014 après son premier Grammy Award pour la meilleure performance R&B traditionnelle avec ‘’Please Come Home’’, extrait de son 1er album ‘’Blak and Blu’’. Clark atteint de plus hauts sommets en 2019 avec son 3è album ‘’The Land’’, sensuel et franchement social, classé à la 6è place du top Billboard 200 et acclamé par le NY Times, le Washington Post, le LA Times, Rolling Stone et Pitchfork. Par la suite Clark s’est produit en tête d’affiche des plus grands festivals, au Hollywood Bowl, avec les Rolling Stones ou encore à la Maison Blanche pour le couple Obama. A ce jour Clark compte six nominations aux Gammys et quatre victoires (dont deux en 2020 et une performance remarquée avec The Roots). Aujourd’hui, Gary Clark Jr. vient de sortir quatre titres de son prochain album ‘’Jpeg Raw’’ et surprend une nouvelle fois avec ces chroniques blues sublimant sa palette créative en constante expansion mêlant blues roots et électrique, groove en tous genres, country, musiques africaines, arrangements jazz, rock ou encore beats hip-hop.Il sera en concert exceptionnel Salle Pleyel le 2 juillet 2024!

Tarif : 40.00 – 62.00 euros.

Début : 2024-07-02 à 20:00

Réservez votre billet ici

SALLE PLEYEL 252 RUE FAUBOURG SAINT HONORE 75008 Paris 75