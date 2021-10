Gary BRUNTON “Night Bus” featuring Bojan Z & Simon GOUBERT Sunset & Sunside, 10 décembre 2021, Paris.

Le vendredi 10 décembre 2021

de 21h30 à 23h30

Télérama : “Night bus, hédoniste, finement ouvragé et prometteur d’énergiques concerts”

Après un premier album intitulé Night Bus, qui donnera son nom au trio, le contrebassiste britannique Gary Brunton (qui a fait ses armes auprès d’Henri Texier) accompagné de musiciens que l’on ne présente plus : le pianiste serbe Bojan Z et le batteur français Simon Goubert nous présentent Second Trip, un nouvel opus aux sonorités jazz, rock et pop. L’album est récompensé par le magazine britannique Jazz Wise, Choc Jazz Magazine, , soutenu par TSF JAZZ et Télérama qui le qualifie d” “hédoniste et finement ouvragé”, élu album jazz de la semaine par Fip lors de sa sortie… Comme le souligne très justement France Musique : “Une soirée sous le signe de la créativité et de la spontanéité !”

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (150m) 4 : Les Halles (301m)



Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/12/artiste/3794/7831/

