Garth Knox | jeux contemporains et impro pour cordes Conservatoire de Nantes, 16 octobre 2021, Nantes. 2021-10-16 Auditorium Wigman.

Horaire : 17:30 18:30

Gratuit : oui Réservation en ligne, à partir du 2 octobre 2021. Selon consignes sanitaires en vigueur. Ce concert n’est pas adapté aux enfants de moins de 6 ans Auditorium Wigman. Restitution publique des ateliers réalisés avec l’altiste Garth Knox autour des jeux et techniques d’improvisation spécifiques aux cordes. Ce projet réunit pour la première fois tous les élèves des deux classes d’alto du Conservatoire de Nantes pour partager une expérience musicale atypique. + d’infos en cliquant sur “Site internet” Conservatoire de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr https://www.billetweb.fr/garth-knox1

