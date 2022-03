Gärten Festival : NTO & Yuksek au Château de Chantilly Chantilly, 21 juin 2022, Chantilly.

Gärten Festival : NTO & Yuksek au Château de Chantilly Chantilly

2022-06-21 17:00:00 – 2022-06-21 23:59:00

Chantilly Oise

Le plus beau festival de France fait son grand retour au Château de Chantilly. Le 21 juin, jour de la fête de la musique, le Gärten Festival s’invite sur la terrasse de notre beau Château pour vous déclarer ensemble le début de l’été tant attendu.

Plus de 3 500 festivaliers, dans plus de 6000 m² en extérieur, face au sunset.

Nous accueillerons pour l’occasion NTO, en live, et Yuksek, pour plus de 9 heures de musique non-stop dans un registre House et Electro.

Que vous soyez un fan de musique ou que vous ayez envie de passer un bon moment, en famille ou entre amis, au Château, le Gärten Festival est fait pour vous.

Vous découvrirez sur place les différents villages pour vous divertir: animations, espace détente, food-trucks… de quoi démarrer l’été sur les chapeaux de roues.

Garten festival est aussi le bon moyen de soutenir la reforestation du domaine de Chantilly. En partenariat avec ReforestAction, une partie des bénéfices seront reversés pour planter plus de 500 arbres dans nôtre belle forêt. Un bon moyen de faire la fête en sauvant la planète !

Pour toutes autres questions concernant l'événement, contactez l'Instagram: @garten_off

Suivez-les sur Instagram : https://www.instagram.com/garten_off/

Suivez-les sur Facebook : https://www.facebook.com/lagartenparty

Contact commercial : garten@champfrance.fr

garten@champfrance.fr +33 6 51 99 64 26

Chantilly

