Gärten Carl-Schurz-Siedlung Düsseldorf Catégorie d’Évènement: Düsseldorf Gärten Carl-Schurz-Siedlung, 2 juin 2023, Düsseldorf. Vendredi 2 juin, 12h00, 16h00 Gärten Carl-Schurz-Siedlung Gärten Carl-Schurz-Siedlung Kinkelstr. 1, 40223 Düsseldorf-Bilk Düsseldorf 40223 Bilk Nordrhein-Westfalen [{« type »: « email », « value »: « stephen.reader@t-online.de »}, {« type »: « phone », « value »: « 0157 8689 2919 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T12:00:00+02:00 – 2023-06-02T14:00:00+02:00

2023-06-02T16:00:00+02:00 – 2023-06-02T19:30:00+02:00 Gaerten Carl-Schurz-Siedlung_Düsseldorf-Bilk ©Sylvie Norhausen Détails Catégorie d’Évènement: Düsseldorf Autres Lieu Gärten Carl-Schurz-Siedlung Adresse Kinkelstr. 1, 40223 Düsseldorf-Bilk Ville Düsseldorf Age max 99 Lieu Ville Gärten Carl-Schurz-Siedlung Düsseldorf

Gärten Carl-Schurz-Siedlung Düsseldorf https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dusseldorf/

Gärten Carl-Schurz-Siedlung 2023-06-02 was last modified: by Gärten Carl-Schurz-Siedlung Gärten Carl-Schurz-Siedlung 2 juin 2023 Düsseldorf Gärten Carl-Schurz-Siedlung Düsseldorf

Düsseldorf