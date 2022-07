Garrosse en fêtes Morcenx-la-Nouvelle, 27 août 2022, Morcenx-la-Nouvelle.

Garrosse en fêtes

Morcenx-la-Nouvelle Landes OT Morcenx

2022-08-27 – 2022-08-27

Morcenx-la-Nouvelle

Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Sam : 9h concours de lancer franc puis à 10h basket 3vs3 ainsi que la randonnée pédestre 7 km,à 12h pique nique sorti du sac, à partir de 14h30 course trottinettes et concours de pétanque. A 17h remise des récompenses trottinettes, à 19h spectacle « Pour un oui, pour un nom » et 20h30 repas dansant. Inscription à l’Office de Tourisme ou au 05 58 04 79 50.

Sam : concours de lancer franc, basket 3vs3 ainsi que la randonnée pédestre 7 km. Pique nique sorti du sac, course trottinettes et concours de pétanque. Remise des récompenses trottinettes. Spectacle « Pour un oui, pour un nom » et 20h30 repas dansant. inscription Office de Tourisme ou 05 58 04 79 50.

Sam : 9h concours de lancer franc puis à 10h basket 3vs3 ainsi que la randonnée pédestre 7 km,à 12h pique nique sorti du sac, à partir de 14h30 course trottinettes et concours de pétanque. A 17h remise des récompenses trottinettes, à 19h spectacle « Pour un oui, pour un nom » et 20h30 repas dansant. Inscription à l’Office de Tourisme ou au 05 58 04 79 50.

pixabay

Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2022-07-26 par OT Morcenx