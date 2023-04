BALADE GOURMANDE LES DÉLICES DE LA MOURE Garrigue Pignanaise, 20 mai 2023, Pignan.

13ème édition Des Délices de la Moure

Ne manquez pas la balade vigneronne des Vins des collines de la Moure. Samedi 20 mai, départ à Pignan

Cette balade vigneronne, d’environ 7 km, est ponctuée de pauses gourmandes élaborées par Gérard et Gauthier Cabiron (Traiteur Croq Gourmet) et de dégustations de nombreux vins des domaines des Collines de la Moure..

2023-05-20 à ; fin : 2023-05-20 . EUR.

Garrigue Pignanaise

Pignan 34570 Hérault Occitanie



13th edition of the Délices de la Moure

Don’t miss the wine walk of the Vins des collines de la Moure. Saturday, May 20, departure from Pignan

This wine walk, of about 7 km, is punctuated with gourmet breaks prepared by Gérard and Gauthier Cabiron (Caterer Croq Gourmet) and tastings of many wines from the Collines de la Moure.

13ª edición de las Délices de la Moure

No se pierda el paseo del vino Vins des collines de la Moure. Sábado 20 de mayo, salida de Pignan

Este paseo enológico de 7 km está salpicado de pausas gastronómicas preparadas por Gérard y Gauthier Cabiron (catering Croq Gourmet) y degustaciones de numerosos vinos de las fincas de las Collines de la Moure.

13. Ausgabe Des Délices de la Moure

Verpassen Sie nicht den Weinspaziergang der Vins des collines de la Moure. Samstag, 20. Mai, Start in Pignan

Dieser etwa 7 km lange Winzerspaziergang wird von Gérard und Gauthier Cabiron (Traiteur Croq Gourmet) mit Gourmetpausen und der Verkostung zahlreicher Weine der Weingüter der Collines de la Moure unterbrochen.

