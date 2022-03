Garozarts dans tous ses Zétats Marmande, 2 avril 2022, Marmande.

Garozarts dans tous ses Zétats Galerie Atelier Garozarts 2 Place du Marché Marmande

2022-04-02 15:00:00 – 2022-04-02 21:00:00 Galerie Atelier Garozarts 2 Place du Marché

Marmande Lot-et-Garonne

Garozarts sera dans tous ses états !

Nous organisons sur toute l’après-midi des temps forts de rencontres autour de la création, de la convivialité,.. de l’échange, bref de la rencontre à l’autre.

– 15h: Ateliers Créatifs Enfant, avec en suivant un magicien.

– 17h: Les artistes actuellement présents à la galerie feront des croquis sur le vif du public…

– 18h: Un petit discours de remerciement, la cave “Les Marmandais” proposera une dégustation de vin, et l’Association Voix de Garonne produira une performance théâtrale.

– 19h30: Concert de “Flug-elle”, sonorités brutes voire bruitistes, des rythmiques qui vont de l’ethno-jazz au garage-punk, des envolées free-jazz, des improvisations débridées, mais aussi des ballades plus lyriques portées par une voix pouvant rappeler Nina Hagen qui transporte dans des univers parfois sombres, souvent graves, toujours de sensibilité et d’émotion.

