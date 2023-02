GAROU TOURNE BOURSE DU TRAVAIL LYON Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon

Rhne

GAROU TOURNE BOURSE DU TRAVAIL, 7 novembre 2023, LYON. GAROU TOURNE BOURSE DU TRAVAIL. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 20:00 (2023-11-02 au ). Tarif : 49.0 à 70.0 euros. Casino Barrière Le Touquet (PLATESV-R-2022-003757) presente ce concert Garou tourne et vous invite à le rejoindre dans cette nouvelle aventure authentique et intimiste. Entouré de sa bande de quatre amis-musiciens, l’incroyable showman donnera de nouvelles couleurs à ses chansons tout en mettant à l’honneur plusieurs de ses idoles dont évidemment Joe Dassin pour lequel il a consacré son dernier album. Un concert généreux qui promet une communion intense avec le public. A partir de 6 ansRéservation PMR : 03 21 06 82 01 Garou Votre billet est ici BOURSE DU TRAVAIL LYON 205 Place Guichard Rhne Casino Barrière Le Touquet (PLATESV-R-2022-003757) presente ce concert Garou tourne et vous invite à le rejoindre dans cette nouvelle aventure authentique et intimiste. Entouré de sa bande de quatre amis-musiciens, l’incroyable showman donnera de nouvelles couleurs à ses chansons tout en mettant à l’honneur plusieurs de ses idoles dont évidemment Joe Dassin pour lequel il a consacré son dernier album. Un concert généreux qui promet une communion intense avec le public. A partir de 6 ans

Réservation PMR : 03 21 06 82 01.49.0 EUR49.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Métropole de Lyon, Rhne Autres Lieu BOURSE DU TRAVAIL Adresse 205 Place Guichard Ville LYON Tarif 49.0-70.0 lieuville BOURSE DU TRAVAIL LYON Departement Rhne

BOURSE DU TRAVAIL LYON Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

GAROU TOURNE BOURSE DU TRAVAIL 2023-11-07 was last modified: by GAROU TOURNE BOURSE DU TRAVAIL BOURSE DU TRAVAIL 7 novembre 2023 Bourse du travail Lyon

LYON Rhne