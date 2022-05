Garou en concert à Fougères La Selle-en-Luitré, 20 septembre 2022, La Selle-en-Luitré.

Garou en concert à Fougères La Selle-en-Luitré

2022-09-20 20:00:00 – 2022-09-20

La Selle-en-Luitré Ille-et-Vilaine La Selle-en-Luitré

Garou et son Soul City Tour à Fougères. Ses plus grands succès revisités aux classiques de la musique Soul, Garou rend hommage sur scène aux incontournables de cette musique qui a fait la légende du label Motown. Vivez et ressentez cette musique en compagnie de 9 musiciens dans un show incroyable et festif. Initialement prévu le samedi 26 février 2022, le concert a été reporté en raison des mesures sanitaires au 20 septembre 2022.

accueil@tourisme-fougeres.fr

La Selle-en-Luitré

