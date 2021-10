Garorock Expérience #25 Marmande, 30 juin 2022, Marmande.

Garorock Expérience #25 Marmande

2022-06-30 – 2022-06-30

Marmande Lot-et-Garonne

De la musique partout, tout le temps, où que vous soyez, adaptée au moment de la journée : c’est l’engagement de Garorock, festival de musiques actuelles sur les bords de la Garonne à Marmande. Le « Garo », à la programmation foisonnante et éclectique, compte aujourd’hui parmi les 10 plus importants de France, c’est à vivre !

Cela commence donc dès le matin, sur l’immense camping de la plaine de la Filhole (25 000 campeurs chaque année !). Laissez-vous réveiller en douceur par des concerts, puis au fil de la journée, par les délires de la programmation live et DJ’s internationaux.

À 18h, rendez-vous sur l’une des deux grandes scènes centrales pour des concerts avec tous les artistes qui comptent sur le moment : programme à venir !

Enfin, prolongez la nuit sur la scène Garoclub Deezer, véritable arène encerclée de containers où se produisent les artistes de demain dans une ambiance électro, jusqu’à 4h du matin les vendredi et samedi.

Une recommandation : choisissez le camping, vous l’avez compris lieu de vie du festival avec ses concerts quotidiens, et bien plus que cela :

– des stands de restauration et un “vrai” restaurant, proposant des spécialités de divers pays, des produits végétariens ou végétaliens, et le fameux Garoburger composé par les Fermes de Garonne,

– des activités et des animations, comme le GaroFoot pour tous les amateurs, garçons et filles, amoureux du ballon rond, ou le GaroPétanque placé sous le signe du partage, de la convivialité et du plaisir,

– des dispositifs pour diminuer son impact environnemental (tri sélectif, point de déchèterie, bornes de recyclage de bouteilles plastiques, revalorisation des huiles usagées, …),

– et bien sûr une incroyable convivialité entre voisins de tente !

Garorock Expérience #25

– 6 scènes, un camping géant, une fête foraine, de multiples choix de restauration, des animations toujours plus folles…

+33 5 53 64 44 44

