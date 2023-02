Garorock 2023 PLEIN AIR, 1 juillet 2023, MARMANDE.

PLEIN AIR MARMANDE Plaine de la Filhole Lot-et-Garonne

SAS MARGO (lic-2-1057816 & 3-1057817) présente Ouverture des portes à 17h Pas d’accès Camping GAROROCK 2023 – PASS 1 JOUR SANS CAMPING

Garorock 2023 est bel et bien sur les rails…et s’arrêtera en gare de Marmande pour 4 jours de folie du 29 juin au 2 juillet.

Pour accompagner la riche programmation du plus gros festival du Sud-Ouest un tout nouveau concept se prépare: du camping à l’espace concerts et sa fête foraine vous plongerez dans un nouvel univers, festif, mirifique et merveilleux…

Si vous avez acheté un billet 1 jour, votre E-Ticket sera joint à votre e-mail de confirmation et sera votre titre d’accès (pas de bracelet GAROPASS).

PAS D’ACCES CAMPING

Programmation* 2023 ! Les premiers noms !

DAVID GUETTA – MACKLEMORE – FRED AGAIN.. – SKRILLEX

BORIS BREJCHA – CENTRAL CEE

GAZO – LOMEPAL – LOUISE ATTAQUE

PHOENIX – REMA – SHAKA PONK

TASH SULTANA

ADÉ – I HATE MODELS – LORENZO

MANDRAGORA – MERYL – NAÂMAN

POMME – TIAKOLA – WINNTERZUKO

WORAKLS ORCHESTRA …

(*A noter que la programmation détaillée par jour reste à confirmer)

Ouverture des portes du site : jeudi à 17h / vendredi à 17h30 / samedi à 17h / dimanche à 16h30

