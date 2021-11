Toulouse Médiathèque José Cabanis Haute-Garonne, Toulouse [Garonne] Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Du 1er au 24 décembre Exposition Exposition de Karine Marco, première lauréate d'Exp'Osez, un nouveau service qui donne l'occasion aux artistes amateurs d'être exposés pendant un mois sur les murs de la médiathèque José Cabanis. Découvrez sa série [Garonne], dessinée entre le 17 mars et le 11 mai 2020 depuis sa fenêtre, pendant la période du confinement. Sur des petits formats, elle a saisi les remous et les lumières du fleuve. Quand tout était fermé, dessiner est devenu une démarche essentielle.

