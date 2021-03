Garonne Fertile Ponton d’honneur – Quai Richelieu,33000 Bordeaux, 3 mai 2021-3 mai 2021, Bordeaux.

Acheminer par péniche des produits alimentaires depuis le Lot-et-Garonne vers Bordeaux ? Si les mariniers y ont renoncé depuis longtemps, un collectif se jette à l’eau et déjoue les routes avec le [projet Garonne Fertile](https://www.garonnefertile.org/). **Du 3 au 8 mai 2021**, une péniche chargée de produits agro-alimentaires expérimentera un premier voyage-test entre le Lot-et-Garonne et la ville de Bordeaux. Des rendez-vous seront organisés au cours du voyage pour mettre à l’honneur les dynamiques des territoires Lot-et-Garonnais. Evaluer la faisabilité du retour du fluvial entre le canal des Deux Mers et la Garonne ————————————————————————————– Interrompu il y a trente ans avec l’avènement du tout-routier, le transport fluvial entre le canal des Deux Mers et la Garonne bénéficie aujourd’hui d’une nouvelle dynamique. Le projet Garonne Fertile a été imaginé autour de volontés partagées de **réutiliser la voie d’eau pour le transport alimentaire.** Le projet Garonne fertile est piloté par la coopérative Manger Bio Sud Ouest (MBSO), la démarche Écologie Industrielle et Territoriale (EIT) du syndicat ValOrizon et de la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas, les restaurateurs bordelais de la maison Casa Gaïa aux Chartrons, Agrobio 47 (producteurs, vignerons), l’industriel Hydrogène Vallée, la SAS l’équipage et l’association Vivre le Canal. Débats et ateliers pour une liaison régulière et durable ——————————————————– A l’issue du voyage **Les Rencontres du fret fluvial alimentaire sur la Garonne** se tiendront à la Maison Ecocitoyenne de Bordeaux le vendredi 7 mai, pour mobiliser la filière autour d’un projet durable de liaisons régulières. Un **marché de producteurs** clôturera l’opération, le samedi 8 mai, à fond de cale du Tourmente, pour un moment gourmand au contact des agriculteurs et artisans.

