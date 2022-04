Garmin Triathlon de Paris 2022 Parc de la Villette, 7 avril 2022, Paris.

Le dimanche 26 juin 2022

Garmin Triathlon de Paris 2022 ! C’est bon, tu peux prendre ta place pour le 26 juin prochain. Prêt pour ce défi ?

Un parcours natation dans le Bassin de la Villette,

Un parcours vélo au cœur de Paris, du Canal Saint Martin jusqu’au Bois de Boulogne, Et enfin un parcours course à pied autour du Parc de la Villette et du Canal de l’Ourcq !

Tu as le choix entre 2 formats. Quel sera ton défi ?

• Le triathlon SPRINT (S) accessible à tous avec 500 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied

• Le défi OLYMPIQUE (M) en solo ou en relais avec 1 500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied.

Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

