Télécanthon Garlin, 9 décembre 2023, Garlin.

Garlin,Pyrénées-Atlantiques

9h/13h : tour cycliste 2 boucles de 18km et 49 km (sur inscription). Point dons, au Hall de Garlin.

9h/12h30 : lavage de voiture sur le parking d’intermarché par les sapeurs-pompiers .

11h/12h : mise en scène de répliques populaires de films avec A vive voix, au cinéma de Garlin.

14h : marche de 8km avec l’association Tour’hist. Départ place Marcadieu.

16h : jeux de sociétés pour petits et grands, à la Halle.

17h : concert de la Chorale de AIEM.

17h30 : concert du groupe de percussion Africaine KWABAO et ces danseuses..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:00:00. EUR.

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



9am/13pm: cycling tour 2 loops of 18km and 49km (registration required). Donation point, at the Hall de Garlin.

9am/12.30pm: car wash in the Intermarché parking lot by the fire department.

11am/12pm: staging of popular movie lines with A vive voix, at the Garlin cinema.

2pm: 8km walk with the Tour’hist association. Departure from Place Marcadieu.

4pm: board games for young and old, at La Halle.

5pm: concert by the AIEM choir.

5.30pm: concert by African percussion group KWABAO and its dancers.

de 9:00 a 13:00: vuelta ciclista, 2 bucles de 18 km y 49 km (inscripción obligatoria). Punto de donación, en el Hall de Garlin.

9.00 h/12.30 h: lavado de coches en el aparcamiento Intermarché, a cargo de los bomberos.

11.00 h/12.00 h: representación de versos de películas populares a cargo de A vive voix, en el cine Garlin.

14.00 h: marcha de 8 km con la asociación Tour’hist. Salida de la plaza Marcadieu.

16.00 h: juegos de mesa para grandes y pequeños, en La Halle.

17.00 h: concierto del coro AIEM.

17.30 h: concierto del grupo de percusión africana KWABAO y sus bailarines.

9h/13h: Radtour 2 Schleifen von 18km und 49km (Anmeldung erforderlich). Spendenpunkt, in der Halle von Garlin.

9.00/12.30 Uhr: Autowäsche auf dem Parkplatz des Intermarché durch die Feuerwehr.

11h/12h: Inszenierung beliebter Filmrepliken mit A vive voix, im Kino von Garlin.

14 Uhr: 8 km lange Wanderung mit dem Verein Tour’hist. Start auf dem Place Marcadieu.

16 Uhr: Gesellschaftsspiele für Groß und Klein, in der Halle.

17 Uhr: Konzert des Chors von AIEM.

17.30 Uhr: Konzert der afrikanischen Perkussionsgruppe KWABAO und dieser Tänzerinnen.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN