Grand concert : Stabat Mater de Pergolese Eglise de Garlin, 22 juillet 2023, Garlin.

L’une des œuvres les plus connues du répertoire baroque, et l’une des œuvres sacrées les plus jouées, ce chef d’œuvre intemporel fera écho au Concerto da Camera du compositeur Nicolas Bacri..

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 22:00:00. EUR.

Eglise de Garlin

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



One of the most famous works of the Baroque repertoire, and one of the most performed sacred works, this timeless masterpiece will echo the Concerto da Camera by composer Nicolas Bacri.

Una de las obras más conocidas del repertorio barroco y una de las obras sacras más interpretadas, esta obra maestra intemporal se hará eco del Concerto da Camera del compositor Nicolas Bacri.

Dieses zeitlose Meisterwerk ist eines der bekanntesten Werke des Barockrepertoires und eines der am häufigsten gespielten geistlichen Werke.

