Conférence de Sylvie Beljanski Lango – Parc des expositions, Langolvas, Garlan Garlan, 10 septembre 2023 14:30, Garlan.

Conférence de Sylvie Beljanski Lango – Parc des expositions, Langolvas, Garlan Garlan Dimanche 10 septembre, 14h30

Conférence de Sylvie Beljanski sur le thème de son livre : « Gagner la Lutte contre le Cancer : La Découverte dont la République n’a pas Voulu » Dimanche 10 septembre, 14h30 1

https://crm.maisonbeljanski.com/fr/event/gagner-la-lutte-contre-le-cancer-la-decouverte-dont-la-republique-na-pas-voulu-09-10-2023-14-30-europe-paris-326/register

Venez rencontrer Sylvie Beljanski à Morlaix le dimanche 10 septembre 2023 à 14h30, pour une conférence sur le thème de son livre « Gagner la Lutte contre le Cancer : La Découverte dont la République n’a pas Voulu ».

Elle vous présentera les découvertes scientifiques de son père, Dr Mirko Beljanski, chercheur à l’Institut Pasteur, et les récentes publications américaines concernant l’activité anticancer, anti-virus et anti-inflammatoire de plusieurs extraits naturels.

Elle abordera la notion de déstabilisation progressive de l’ADN comme cause de la maladie, et les solutions que cette vision apporte. Elle détaillera notamment l’effet de l’environnement sur les cellules humaines, base de l’épigénétique, et présentera des solutions naturelles qui peuvent aussi accompagner les traitements allopathiques.

Grâce à ses conférences, Sylvie Beljanski a sensibilisé des milliers de personnes aux dangers que présentent les toxines environnementales et aux percées scientifiques dans le domaine de la médecine intégrative. Elle recommande une « Approche Santé Beljanski » basée sur une hygiène de vie permettant d’optimiser les processus cellulaires.

– Prix public : 10€ – Prix pour les Amis de la Fondation : 2 entrées gratuites

– Dates et horaires : le dimanche 10 septembre 2023 de 14h30 à 17h30

– Inscriptions et informations sur https://crm.maisonbeljanski.com/fr/event/gagner-la-lutte-contre-le-cancer-la-decouverte-dont-la-republique-na-pas-voulu-09-10-2023-14-30-europe-paris-326/register

– Pour en savoir plus sur la Fondation Beljanski, www.beljanski.info

Lango – Parc des expositions, Langolvas, Garlan Langolvas, Garlan Garlan 29610 Finistère