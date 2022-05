Gargouillosium

2022-07-22 09:30:00 – 2022-07-24 19:00:00 Sous ce nom étrange se cache le symposium des gargouilles. Une vingtaine de sculpteurs viennent sur le site qui, en trois jours, transforment un bloc vierge en une magnifique gargouille ou un animal fantastique. Le dernier jour, les œuvres finies son mises en vente. Événement à ne pas rater ! contact@lepatrimoineoublie.fr +33 3 86 82 87 12 http://www.lepatrimoineoublie.fr/ Sous ce nom étrange se cache le symposium des gargouilles. Une vingtaine de sculpteurs viennent sur le site qui, en trois jours, transforment un bloc vierge en une magnifique gargouille ou un animal fantastique. Le dernier jour, les œuvres finies son mises en vente. Événement à ne pas rater ! dernière mise à jour : 2022-04-07 par

