GARGOUILLES ET MONSTRES CACHÉS

2023-02-17 14:30:00 – 2023-02-17 16:15:00

Pilier-Rouge 43 Grande Rue

Le Mans

Sarthe Les gargouilles, sculptées par les imagiers, cachent de jolies formes. Elles ont traversé le temps pour assumer leurs fonctions.

Venez découvrir leurs divers aspects et utilités. Ainsi, vous serez inspirés pour modeler votre propre gargouille.

Apportez vos jumelles si vous en possédez…

Votre guide sera Nathalie Jupin Plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4 €

Billetterie : Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme

Départ : 14h30, Maison du Pilier-Rouge

Limité à 15 enfants, dès 6 ans et 15 adultes Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans

