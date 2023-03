Gargilesse expose les artisans d’art Gargilesse, 1 avril 2023, Gargilesse-Dampierre.

Gargilesse expose les artisans d’art 1 et 2 avril Gargilesse

Voilà de nombreuses années que le village de Gargilesse accueille les artisans d’art et notamment pour les journées européennes des métiers d’art. Cette année encore, vous pourrez rencontrer, sur les places et dans les galeries de ce « plus beau village de France » de nombreux artisans d’art qui vous feront découvrir leur métier, leur passion. Rendez-vous les samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h !

Dans leur boutique nous pourrons voir travailler :

Gérard Baudat – Potier,

Bénédicte Clément – Céramiste,

Jacky Fabioux – Création métal, bijoux, sculpture,

Catherine Lienard – Restauratrice de tableaux,

Sont invités sur nos places et au musée :

Laurent Brunet – Sculpteur sur métal – Ferronnier d’art,

Jean-Yves Chagnaud – Ferronnier d’art,

Emilien Fasquel – Fabricant de chambres photographiques,

William Hervier – Tapissier,

Sandrine Korsoun – Emailleuse sur lave,

Julie Mascaro – Fileuse et tisserande,

Franck Moreau – Tourneur sur Bois, sculpteur,

Morgane Niolic – Rempailleuse,

Christine Tatin -Graveuse.

Gargilesse rue du Père Moreau, place du château et place Manceau Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire 06 60 84 06 77 https://gargilesse.fr [{« type »: « email », « value »: « mairie.gargilesse-dampierre@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T09:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00

démonstration- création- inventivité ebeniste

Nadège Texier