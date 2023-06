Jeu de piste Gargilesse-Dampierre, 6 juillet 2023, Gargilesse-Dampierre.

Gargilesse-Dampierre,Indre

Quel que soit votre âge, découvrez le village de Gargilesse de façon ludique à travers ce super jeu de piste. Départ entre 14h et 16h depuis l’Office de Tourisme..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 . 3 EUR.

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire



Whatever your age, discover the village of Gargilesse in a fun way with this great treasure hunt. Departure between 2pm and 4pm from the Tourist Office.

Sea cual sea su edad, descubra el pueblo de Gargilesse de forma lúdica con esta gran búsqueda del tesoro. Salida entre las 14:00 y las 16:00 desde la Oficina de Turismo.

Egal wie alt Sie sind, entdecken Sie das Dorf Gargilesse auf spielerische Weise mithilfe dieser tollen Schnitzeljagd. Start zwischen 14:00 und 16:00 Uhr vom Office de Tourisme aus.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Vallée de la Creuse