Visite guidée de Gargilesse Gargilesse-Dampierre, 6 juillet 2023, Gargilesse-Dampierre.

Gargilesse-Dampierre,Indre

Pour l’été 2023, l’Office de tourisme de la Vallée de la Creuse est enchanté de vous proposer à nouveau de nombreuses activités.

« Visite guidée du village, l’église et la crypte »..

2023-07-06 fin : 2023-07-06 . 5 EUR.

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire



For the summer of 2023, the Creuse Valley Tourist Office is delighted to once again offer you a wide range of activities.

« Guided tour of the village, church and crypt.

Para el verano de 2023, la Oficina de Turismo del Valle de la Creuse se complace en poder ofrecerle de nuevo una amplia gama de actividades.

« Visita guiada del pueblo, la iglesia y la cripta ».

Für den Sommer 2023 freut sich das Fremdenverkehrsamt des Creuse-Tals, Ihnen wieder zahlreiche Aktivitäten anbieten zu können.

« Geführter Rundgang durch das Dorf, die Kirche und die Krypta ».

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Vallée de la Creuse