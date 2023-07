Atelier Terrarium Gargilesse-Dampierre, 3 juillet 2023, Gargilesse-Dampierre.

Gargilesse-Dampierre,Indre

Avec les conseils et l’aide de Valérie Denis, fabriquez votre propre terrarium : petit paysage composé de plantes et de minéraux dans un contenant en verre fermé. Un atelier unique et original dans la région !.

2023-07-03 fin : 2023-07-03 . 50 EUR.

Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire



With the advice and help of Valérie Denis, make your own terrarium: a small landscape of plants and minerals in a closed glass container. A unique and original workshop in the region!

Con los consejos y la ayuda de Valérie Denis, fabrique su propio terrario: un pequeño paisaje de plantas y minerales en un recipiente de cristal cerrado. ¡Un taller único y original en la región!

Stellen Sie mit den Ratschlägen und der Hilfe von Valérie Denis Ihr eigenes Terrarium her: eine kleine Landschaft aus Pflanzen und Mineralien in einem geschlossenen Glasbehälter. Ein einzigartiger und origineller Workshop in der Region!

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Vallée de la Creuse