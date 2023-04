Printemps à la ferme Gargilesse-Dampierre Catégories d’Évènement: Gargilesse-Dampierre

Indre

Printemps à la ferme, 16 avril 2023, Gargilesse-Dampierre . Gargilesse-Dampierre ,Indre , Printemps à la ferme La Grande Lande Gargilesse-Dampierre Indre

2023-04-16 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-16 19:00:00 19:00:00 Gargilesse-Dampierre

Indre . La ferme de la Grand’Lande vous ouvre ses portes : visite de la chèvrerie, repas des chèvres à 10h et à 15h et traite à 18h. Vente de fromages de chèvre. Portes ouvertes dans le cadre du printemps à la ferme : rencontrez nos agriculteurs lors d’une découverte ludique et sensorielle : ici vous êtes les bienvenus…. earl.grandlande@orange.fr +33 2 54 47 86 65 Bienvenue à la ferme

Gargilesse-Dampierre

dernière mise à jour : 2023-04-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Gargilesse-Dampierre, Indre Autres Lieu Gargilesse-Dampierre Adresse La Grande Lande Gargilesse-Dampierre Indre Ville Gargilesse-Dampierre Departement Indre Tarif Lieu Ville Gargilesse-Dampierre

Gargilesse-Dampierre Gargilesse-Dampierre Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gargilesse-dampierre /

Printemps à la ferme 2023-04-16 was last modified: by Printemps à la ferme Gargilesse-Dampierre 16 avril 2023 Gargilesse-Dampierre Indre La Grande Lande Gargilesse-Dampierre Indre

Gargilesse-Dampierre Indre