Le salon de votre événement BAM ! Festival de pop culture organisé par Roissy Pays de France s’installe au Cube Garges à Garges-lès-Gonesse.

Une programmation d’animations en tout genre vous invite à une immersion dans les univers de la pop culture en famille ou entre amis.

Et pour parfaire cette journée, le plus beau cosplay* sera récompensé !

Plusieurs séances de dédicaces sont programmées :

L’autrice Anne Schmauch , pour son dernier roman A-POP-CALYPSE (Sarbacane 2023).

L’auteur Alexis Broca, pour son dernier roman Astréa (Sarbacane 20223).

Le dessinateur et scénariste de bande dessinée, Alex W.Inker , lui aussi en dédicace pour son dernier ouvrage Colorado Train (Sarbacne 2022), récit horrifique dont une exposition lui est consacrée à la médiathèque intercommunale Le Cube Garges et dans sa version numérique à la Micro-Folie de Villiers-le-Bel.

De la découverte littéraire et de nouveaux manga avec la toute jeune maison d’édition Chatto Chatto.

De la musique, avec le groupe Cobra Fantastic dont le vaisseau se posera pour l’occasion afin de vous faire entendre son funk intergalactique.

Conférences et quiz pour apprendre et jouer autour des univers de la pop culture, du cinéma à la musique (plein de petits goodies sont à gagner !)

Conférence encore, sous forme de vulgarisation, ludique mais non dénuée de pédagogie, autour de la grande révolution dont nous sommes les témoins : l’émergence et la prochaine normalisation de l’Intelligence Artificielle dans notre quotidien avec Clément Thibault, Directeur des arts visuels et numériques Le Cube Garges

Ou encore la projection du très remarqué dernier film d’animation Mars Express de Jérémie Perin lors de sa présentation au Festival de Cannes.

Sans oublier les ateliers créatifs, les expositions, les ateliers jeux, dont un espace uniquement consacré aux jeux vidéo… Et comme chaque édition, un escape game de très hautes volées, conçu et animé par les médiathécaires du réseau !

Roissy Pays de France et votre réseau des médiathèques aiment la pop culture. Alors cochez cette date du samedi 18 novembre dans vos agendas, vous ne le regretterez pas !

* Déguisement

Garges-lès-Gonesse – Médiathèque intercommunale Elsa Triolet 2 Rue Jean-François Chalgrin, 95140 Garges-lès-Gonesse Garges-lès-Gonesse

BAM ! Festival de pop culture