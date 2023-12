Recrutement auxiliaire de vie GALAAD AUTONOMIE Garges-lès-Gonesse Recrutement auxiliaire de vie GALAAD AUTONOMIE Garges-lès-Gonesse, 27 décembre 2023, . Recrutement auxiliaire de vie GALAAD AUTONOMIE Mercredi 27 décembre, 10h00 Garges-lès-Gonesse Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2023-12-27T10:00:00+01:00 – 2023-12-27T12:30:00+01:00 Vous participerez au recrutement de la société GALAAD autonomie pour des postes d’auxiliaire de vie diplômé ou expérimenté (h/f). Merci de venir vous munir de votre cv. Présentation de la société suivi d’entretien individuel. Garges-lès-Gonesse 95140 Garges-lès-Gonesse [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/196597 »}] Job dating #TousMobilisés Détails Autres Lieu Garges-lès-Gonesse Adresse 95140 Garges-lès-Gonesse Lieu Ville Garges-lès-Gonesse Latitude 48.974339 Longitude 2.415651 latitude longitude 48.974339;2.415651

