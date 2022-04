GARGAS by night /// Visite nocturne Aventignan Aventignan Catégories d’évènement: 65660

Aventignan

GARGAS by night /// Visite nocturne Aventignan, 30 juillet 2022, Aventignan. GARGAS by night /// Visite nocturne Nestploria / Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan

2022-07-30 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-30 Nestploria / Grottes de Gargas AVENTIGNAN

Aventignan 65660 Aventignan Vous avez visité Gargas plusieurs fois et vous pensez que ces grottes n’ont plus aucun secret pour vous ?

Vous les visitez pour la première fois et vous ne connaissez donc pas le parcours classique ? Dans les deux cas, Gargas vous montrera qu’elle est loin d’avoir livré tous ses secrets et que le temps imparti à l’intérieur ne suffit jamais à faire le tour de toutes ses dimensions. Les visites nocturnes sont l’occasion de découvrir la grotte sous une thématique particulière. Les visiteurs, équipés de petites lampes torches, découvrent Gargas dans des conditions proches de nos ancêtres préhistoriques. Informations complémentaires :

• Réservation obligatoire au 05.62.98.81.50.

• Rendez-vous à 20H00 à Nestplori@

• Les enfants sont admis dans les visites nocturnes à partir de 8 ans. gargas.nestploria@nestploria.fr +33 5 62 98 81 50 http://www.grottesdegargas.fr/ Nestploria / Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan

dernière mise à jour : 2021-12-21 par

Détails Catégories d’évènement: 65660, Aventignan Autres Lieu Aventignan Adresse Nestploria / Grottes de Gargas AVENTIGNAN Ville Aventignan lieuville Nestploria / Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Departement 65660

Aventignan Aventignan 65660 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aventignan/

GARGAS by night /// Visite nocturne Aventignan 2022-07-30 was last modified: by GARGAS by night /// Visite nocturne Aventignan Aventignan 30 juillet 2022 65660 Aventignan

Aventignan 65660