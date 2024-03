GARGAS by night: « Les animaux de Gargas » Nestploria / Grottes de Gargas Aventignan, samedi 13 avril 2024.

GARGAS by night: « Les animaux de Gargas » Nestploria / Grottes de Gargas Aventignan Hautes-Pyrénées

Vous avez visité Gargas plusieurs fois et vous pensez que ces grottes n’ont plus aucun secret pour vous ? Vous les visitez pour la première fois et vous ne connaissez donc pas le parcours classique ?

Dans les deux cas, Gargas vous montrera qu’elle est loin d’avoir livré tous ses secrets et que le temps imparti à l’intérieur ne suffit jamais à faire le tour de toutes ses dimensions.

Une fois n’est pas coutume, ce sont les animaux qui seront à l’honneur pendant cette soirée. Ils sont gravés ou peints sur les parois, ils ont été mangés par les gravettiens, ils ont vécu ou vivent encore dans la grotte… Partez à la découverte du bestiaire des grottes de Gargas.

Informations complémentaires :

• Réservation obligatoire au 05.62.98.81.50.

• 1h30 de visite limité à 20 personnes.

• Les enfants sont admis dans les visites nocturnes à partir de 8 ans.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 21:00:00

fin : 2024-04-13 23:00:00

Nestploria / Grottes de Gargas AVENTIGNAN

Aventignan 65660 Hautes-Pyrénées Occitanie gargas.nestploria@nestploria.fr

