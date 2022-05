GARGAS by night /// « Grotte habitat, grotte sanctuaire »

2022-08-27 – 2022-08-27 Vous avez visité Gargas plusieurs fois et vous pensez que ces grottes n’ont plus aucun secret pour vous ? Vous les visitez pour la première fois et vous ne connaissez donc pas le parcours classique ? Dans les deux cas, Gargas vous montrera qu’elle est loin d’avoir livré tous ses secrets et que le temps imparti à l’intérieur ne suffit jamais à faire le tour de toutes ses dimensions. Gargas fait partie d’un club assez fermé de grottes associant l’art et la vie quotidienne. Nous proposons pendant cette visite de nous pencher sur cette particularité. Pourquoi ces espaces sont-ils séparés ? Quelles sont les frontières physiques et symboliques entre les deux mondes ? Une visite qui vous conduira vers les tréfonds de la grotte. Les visiteurs, équipés de petites lampes torches, découvrent Gargas dans des conditions proches de nos ancêtres préhistoriques. Informations complémentaires :

• Réservation obligatoire au 05.62.98.81.50.

• Les enfants sont admis dans les visites nocturnes à partir de 8 ans.

