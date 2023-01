Gargas by night : contemplation sonore Aventignan Aventignan Catégories d’Évènement: Aventignan

Hautes-Pyrénées Vous avez visité Gargas plusieurs fois et vous pensez que ces grottes n’ont plus aucun secret pour vous ? Vous les visitez pour la première fois et vous ne connaissez donc pas le parcours classique ? Dans les deux cas, Gargas vous montrera qu’elle est loin d’avoir livré tous ses secrets et que le temps imparti à l’intérieur ne suffit jamais à faire le tour de toutes ses dimensions. Les grottes de Gargas sans l’éclairage classique des visites, où les visiteurs peuvent crever l’obscurité avec de petites lampes. Un commentaire épuré et la diffusion de musiques à base de flûtes en os et bois pour découvrir la dimension acoustique de Gargas pour prendre le temps d’observer et rêver. Musique de Maxence des Oiseaux et Max Bloomberg. Informations complémentaires :

• Réservation obligatoire au 05.62.98.81.50.

• 1h30 de visite – limité à 20 personnes.

