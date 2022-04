Gargas by night : contemplation sonore Aventignan Aventignan Catégories d’évènement: Aventignan

Hautes-Pyrénées

Gargas by night : contemplation sonore Aventignan, 30 avril 2022, Aventignan. Gargas by night : contemplation sonore aux Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan

2022-04-30 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-30 23:30:00 23:30:00 aux Grottes de Gargas AVENTIGNAN

Aventignan Hautes-Pyrénées C’est une visite en soirée avec le trajet entre Nestplori@ et les grottes de Gargas à pieds, sous le ciel nocturne.

Puis une visite à la lueur des lampes leds, où chacun s’impregne à sa manière de la grotte au son des notes musicales de Max Brumberg et Maxence des Oiseaux. Visite dès 8 ans

Tarifs : Adultes à 15 € et enfants 10 € +33 5 62 98 81 50 aux Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Aventignan, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Aventignan Adresse aux Grottes de Gargas AVENTIGNAN Ville Aventignan lieuville aux Grottes de Gargas AVENTIGNAN Aventignan Departement Hautes-Pyrénées

Aventignan Aventignan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aventignan/

Gargas by night : contemplation sonore Aventignan 2022-04-30 was last modified: by Gargas by night : contemplation sonore Aventignan Aventignan 30 avril 2022 Aventignan Hautes-Pyrénées

Aventignan Hautes-Pyrénées