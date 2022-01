Gargäntua / Kalika Dijon, 18 février 2022, Dijon.

Gargäntua / Kalika La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad Dijon

2022-02-18 – 2022-02-18 La Vapeur 42 Avenue de Stalingrad

Dijon Côte-d’Or Dijon

EUR 5.5 Gargäntua (FR)

Né de la volonté d’apporter un certain lyrisme brut à une scène électronique qui ne prend plus vraiment de risques, Gargäntua présente un univers énigmatique, surprenant et inédit. Le duo tresse une pop techno hybride aux multiples niveaux de lectures. Mêlant les codes du black métal à une chanson française réinventée. En concert, Gargäntua n’a qu’une obsession : dépasser ses propres limites, remaniant perpétuellement ses titres et le show qui les accompagne fédérant adeptes et néophytes en une seule et même marée humaine qui fête ce moment de choix où tout est permis.

Kalika (FR)

Kalika, auteure, compositrice, interprète, est une jeune femme audacieuse, porte-parole d’une génération qui s’exprime. Cette avignonnaise de 23 ans, passionnée de musique depuis l’enfance, puise son énergie dans son vécu et ses origines multiples. Sa musique brute, trash, voir sauvage, est empreinte d’une certaine noirceur mais est surtout sans faux-semblants.

