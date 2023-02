GARGANTUA + CITRON SUCRE CENTRE CULTUREL OECUMENIQUE, 4 mars 2023, VILLEURBANNE.

GARGANTUA + CITRON SUCRE CENTRE CULTUREL OECUMENIQUE. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 20:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

MEDIATONE (R-2021-003037/39) présente : ce spectacle. GARGÄNTUA Né de la volonté d’apporter un certain lyrisme brut à une scène électronique qui ne prend plus vraiment de risques, GARGÄNTUA présente un univers énigmatique et surprenant, inédit dans le paysage electro français. Depuis 2015 le duo tresse une Pop Techno hybride aux multiples niveaux de lectures. Mêlant les codes du black metal à une chanson française réinventée GARGÄNTUA choque, dérange et ne ménage pas son public. Rabelaisiens bien au-delà du nom qu’ils se sont donné, J4N D4RK et GOD3FROY se font les porte-parole d’un humanisme désabusé, spectaculaire et tumultueux. En concert, GARGÄNTUA n’a qu’une obsession : dépasser ses propres limites, remaniant perpétuellement ses titres et le show qui les accompagne fédérant adeptes et néophytes en une seule et même marée humaine qui fête ce moment de choix où tout est permis. CITRON SUCRÉ Chanteuse et musicienne d’origine russo-ukrainienne installée à Lyon, CITRON SUCRÉ produit un electroclash aussi sombre que lumineux, aussi « sour » que «sweet ». Elle délivre des performances chaotiques et habitées où son electro punk fluo laisse affleurer tour à tour sa rage et sa fragilité. GARGANTUA GARGANTUA

CENTRE CULTUREL OECUMENIQUE VILLEURBANNE 39, rue Georges Courteline Rhne

