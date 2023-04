Warm Up Tour Queyrock Festival – Gargalou Gargalou Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Warm Up Tour Queyrock Festival – Gargalou Gargalou, 29 avril 2023, Bordeaux. Warm Up Tour Queyrock Festival – Gargalou Samedi 29 avril, 19h00 Gargalou Entrée libre. Le Queyrock Warm Up Tour s’arrête au Gargalou ! Pour la 2e date de cette mini tournée, le Warm Up Tour pose ses valises au Gargalou à Bordeaux, pour une soirée exceptionnelle !

Retrouvez l’ambiance du festival avec des concerts, concours de air-guitar, photobooth, animations…

Viens et tente de gagner ton pass 3 jours pour le festival, du 4 au 6 août 2023 ! En concert : TRIGONES PLUS : Comme une évidence, les planches attirent le trio dès leur début pour devenir un élément moteur. Avec plus de 150 concerts à leur actif, Trigones Plus est un groupe de live, qui aime aller à la rencontre de ceux qui les écoutent. Cet intérêt pour la scène fut constaté lors des prix remportés sur les différents tremplins comme le TNT Festival, le Tremplin’Ciel, et The Talent.

2023-04-29T19:00:00+02:00 – 2023-04-29T23:30:00+02:00

