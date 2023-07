Train des viaducs de l’extrême Gares de Millau, Saint-Georges-de-Luzençon et Saint-Rome-de-Cernon Millau Catégories d’Évènement: Aveyron

Millau Train des viaducs de l’extrême Gares de Millau, Saint-Georges-de-Luzençon et Saint-Rome-de-Cernon Millau, 17 septembre 2023, Millau. Train des viaducs de l’extrême Dimanche 17 septembre, 07h00 Gares de Millau, Saint-Georges-de-Luzençon et Saint-Rome-de-Cernon 2 €. Entrée libre. Limité à 200 places. Veuillez vous munir de chaussures adaptées à la marche, car le sentier est escarpé. Le 17 septembre, vous avez la possibilité de participer à un voyage en train entre les viaducs de Millau et de Garabit.

Au programme : des ralentissements durant le trajet afin de pouvoir admirer les plus beaux points de vue sur la ligne, des commentaires sur les viaducs et les paysages, un terminus exceptionnel à la halte de Garabit, une découverte des secrets du viaduc ainsi que des moments de convivialité. Tous ces éléments seront les temps forts qui rythmeront cette journée.

Le programme détaillé ainsi que des informations et réservations sont disponibles sur le site web de liO Train SNCF Occitanie : https://www.ter.sncf.com/occitanie/decouvrir/participer-a-un-evenement Gares de Millau, Saint-Georges-de-Luzençon et Saint-Rome-de-Cernon Place Francis Laborde, 12100 Millau Millau 12100 Aveyron Occitanie https://www.ter.sncf.com/occitanie/se-deplacer/gares/millau-87783001 [{« link »: « https://www.ter.sncf.com/occitanie/decouvrir/participer-a-un-evenement »}] La gare de Millau est une gare ferroviaire française appartenant à la ligne de Béziers à Neussargues. Elle a été mise en service en 1874 par la Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne. Gare routière. Parking. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T07:00:00+02:00 – 2023-09-17T20:00:00+02:00

