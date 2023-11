Repas – Concert BOOM DITTY Garein, 2 décembre 2023, Garein.

Garein,Landes

Apéro à partir de 19h00

Repas 20h15 sur réservation avant le 29/11

Concert BOOM DITTY à 21h30 (gratuit)

« Entre humour et récits, les paroles s’inspirent de la famille, de la nature et de la société actuelle… »

Genre : bluegrass & folk.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 23:00:00. EUR.

Garein 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine



Aperitif from 7:00 pm

Meal 8:15pm by reservation before 29/11

BOOM DITTY concert at 9:30pm (free)

« Between humor and storytelling, the lyrics are inspired by family, nature and today’s society… »

Genre: bluegrass & folk

Aperitivo a partir de las 19.00

Comida 20.15 h con reserva antes del 29/11

Concierto de BOOM DITTY a las 21.30 h (gratuito)

« Mezcla de humor y narración, las letras se inspiran en la familia, la naturaleza y la sociedad actual… »

Género: bluegrass & folk

Aperitif ab 19.00 Uhr

Essen 20.15 Uhr mit Reservierung bis zum 29.11

Konzert BOOM DITTY um 21:30 Uhr (kostenlos)

« Zwischen Humor und Erzählungen werden die Texte von der Familie, der Natur und der heutigen Gesellschaft inspiriert… »

Genre: Bluegrass & Folk

