Gare vélo-rail de Médréac – Chasse aux oeufs
16 avril 2022
Médréac

Gare vélo-rail de Médréac – Chasse aux oeufs Médréac

2022-04-16 – 2022-04-18

Médréac Ille-et-Vilaine Médréac

Partez pour une chasse aux œufs originale durant le week-end de Pâques ! Embarquez sur le petit parcours de vélo-rail (6km) et tentez de résoudre les énigmes auxquelles vous serez confrontés ! A la clé, le lieu de la cachette des œufs en chocolat ! Une enquête conçue pour les enfants mais qui plaira sûrement aux grands !

L’activité vélo-rail est une activité sportive qui vous embarque sur l’ancienne voie ferrée La Brohinière-Dinan-Dinard. Le petit parcours, sur lequel prend place la chasse aux œufs, est un aller-retour d’environ une heure. Il vous fait passer sur ponts et viaducs et permet de bénéficier d’une vue d’ensemble sur le bourg et la campagne de Médréac.

Activité ouverte sur réservation auprès de l’office de tourisme du Pays de Saint-Méen Montauban ou de la gare de Médréac.

velorail@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr +33 2 99 09 58 04 http://www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com/page/gare-velo-rail-de-medreac

Médréac

