Train touristique du Bas-Berry Gare – Train touristique du Bas-Berry Écueillé, 16 septembre 2023, Écueillé.

Train touristique du Bas-Berry 16 et 17 septembre Gare – Train touristique du Bas-Berry La visite commentée du site de la gare d’Ecueillé, des installations techniques et de la collection de matétiel roulant est gratuite. L’emprunt du train touristique est payant aux tarifs habituels.

Le Train touristique du Bas-Berry animé par l’association SABA préserve avec les communes traversées le patrimoine bâti et technique de l’ancienne voie ferrée à écartement étroit du Chemin de fer du Blanc à Argent. L’ensemble les gares est inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques et une partie du matériel roulant ancien est même classé. Cet ensemble exceptionnel, témoin vivant du patrimoine technique ferroviaire de la fin du XIXème siècle fait l’objet depuis 30 ans d’une remise en état et est valorisé au travers de visites du site de la gare d’Ecueillé et de la circulation du train touristique à bord de matériels anciens circulant au départ d’Ecueillé vers Argy et Valençay.

Gare – Train touristique du Bas-Berry 96 bis avenue de la Gare 36240 Écueillé Écueillé 36240 Moulin de la Roche Indre Centre-Val de Loire 02 54 40 23 22 http://www.traintouristiquedubasberry.com Site historique de la gare d’Écueillé (ligne ferroviaire à voie étroite du Blanc à Argent) comportant un ensemble de bâtiments, installations et matériels roulant représentatifs d’une gare rurale du XIXe siècle.

Ensemble protégé au titre des Monuments Historiques. parking gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

