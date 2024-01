Balade de l’hiver Gare St Sauveur Lille, 11 février 2024, Lille.

Balade de l’hiver Venez découvrir Lille Neige Dimanche 11 février, 13h00 Gare St Sauveur Gratuit sur inscription – 70 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T13:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:30:00+01:00

Fin : 2024-02-11T13:00:00+01:00 – 2024-02-11T18:30:00+01:00

Cette nouvelle édition offrira un village vacances d’hiver composé de pistes de luges, d’une tyrolienne, d’un mur d’escalade, d’une piste de rollers et de nombreuses autres activités. Ce village de vacances plongera les visiteurs dans l’ambiance montagnarde.

Au programme de cette balade de l’hiver : Un loto pour les adultes et des activités ludiques pour les enfants, un goûter, un libre accès à toutes les animations de Lille Neige et un spectacle surprise dans le cinéma de la gare St Sauveur.

Départ et retour en bus de la mairie de quartier.

Gare St Sauveur Gare St Sauveur Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « boisblancs@mairie-lille.fr »}]