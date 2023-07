Visite des joyaux de Tours Gare SNCF Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Visite des joyaux de Tours Gare SNCF Tours, 17 septembre 2023, Tours. Visite des joyaux de Tours Dimanche 17 septembre, 10h00, 13h00 Gare SNCF V​isite guidée par un guide conférencier.

Rendez vous sur le parvis de la gare pour une découverte de 2h de Tours à pieds : cathédrale, jardin de l'archevêché, hôtel gouin, basilique…

Gare SNCF
Place du Général-Leclerc 37000 Tours

Construite à la fin du XIXe siècle sous la direction de Victor Laloux architecte. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1984. Accès en train, bus et tram

