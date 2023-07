Visite commentée de la gare historique Gare SNCF Tours Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Tours Visite commentée de la gare historique Gare SNCF Tours, 16 septembre 2023, Tours. Visite commentée de la gare historique 16 et 17 septembre Gare SNCF Inscription sur https://affluences.com/ à partir du 1er septembre 2023. Rendez-vous sur https://patrimoine.sncf.com pour retrouver le programme complet des JEP SNCF. Par groupe de 30 personnes, venez découvrir la gare historique racontée par un architecte de SNCF Gares & Connexions Bertrand Ahier. Vous pourrez admirer les cérémiques, restaurées il y a six ans, qui ornent le hall de la gare, une invitation au voyage qui n’a rien perdu de son charme !

Lors de votre passage en gare vous pourrez aussi découvrir une exposition d’affiches de films ayant trait au train, à la gare ou au voyage. Une exposition organisée en collaboration avec le cinéma « le studio ». Gare SNCF Place du Général-Leclerc 37000 Tours Tours 37000 Grammont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://sncf.com https://www.facebook.com/GaredeTours Construite à la fin du XIXe siècle sous la direction de Victor Laloux architecte. Elle est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1984. Accès en train, bus et tram Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:45:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:45:00+02:00

